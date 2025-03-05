محافظ الفيوم: تشكيل لجان هندسية إضافية لتسريع وتيرة العمل بملفات التصالح والتقنين

الفيوم - رباب الجالى

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، موجهاً بتشكيل 4 لجان هندسية جديدة، بجانب اللجان الحالية، لتسريع الإجراءات والتيسير على المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدورى، اليوم، لمتابعة معدلات الأداء في ملفي التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية المختصة.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي تعديات داخل وخارج الكتلة السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مع تقديم تقرير يومي حول المستجدات.

كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الذين قاموا بسداد المستحقات، مع مراجعة كافة العقود قبل اعتمادها، لضمان دقة الإجراءات وحماية حقوق الدولة والمواطنين.



اجتماع تقنين الأراضى



اجتماع محافظة الفيوم



جانب من الاجتماع