محافظ الغربية يتفقد شوارع طنطا فى جولة مفاجئة لمتابعة النظافة ورفع الإشغالات

الغربية محمد طارق

قام اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بجولة مفاجئة في شوارع مدينة طنطا قبل أذان المغرب، لمتابعة سير العمل في مجال النظافة ورفع الإشغالات، والاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن راحة المواطنين وتحقيق انسيابية في حركة المرور.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ لمجموعة من الشوارع الحيوية في المدينة، حيث وجه بضرورة التزام جميع الأجهزة التنفيذية بخطط العمل الموضوعة في رفع المخلفات، مشددًا على أن النظافة يجب أن تكون دائمًا في مقدمة الأولويات.

وأكد أن على رؤساء الأحياء والمجالس المحلية متابعة العمليات بشكل دوري ومستمر، مع ضرورة تكثيف الحملات خلال فترات الذروة، لا سيما في الشهر المبارك، والذي يشهد عادة زيادة في حركة المواطنين.

كما أعطى توجيهاته برفع أى إشغالات تعرقل حركة المرور أو تصعب من حياة الناس، وأكد على أن هناك رقابة مشددة على كافة الأماكن لتطبيق القانون بكل حزم.

وخلال الجولة، أكد المحافظ أن راحة المواطنين خلال شهر رمضان مسؤوليتنا جميعًا، ولن نسمح بأي تهاون أو تقصير في تقديم الخدمات لهم، ولن نتهاون مع أي مخالفة أو إعاقة لحركة المواطنين، وأي تقصير سيتم التعامل معه بشكل حازم، ولن نسمح بتعطيل مصالح الناس تحت أي ظرف.

وأضاف أن محافظة الغربية تضع راحة المواطن في المقام الأول، وأن كل الإجراءات تهدف إلى تحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وخلال جولته توقف المحافظ لتحية عمال النظافة الصائمين الذين كانوا يواصلون عملهم في رفع المخلفات، مؤكدًا لهم أن جهودهم محل تقدير، مشيدًا بإصرارهم على أداء واجبهم في ظل مشقة الصيام، موجها بزيادة فرق العمل في الفترة المسائية لضمان نظافة الشوارع والأسواق بعد انتهاء ساعات العمل النهارية.