"فضائل الشهر الكريم".. ندوة دينية لشباب القليوبية تزامنا مع رمضان

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، الندوة الدينية التي نفذتها إدارة الشباب بالتنسيق مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، ضمن خطة النادي الثقافي، تحت عنوان "فضائل الشهر الكريم"، لأعضاء النادي الثقافي بالقليوبية بقاعة المحاضرات بالمديرية، اليوم الأربعاء، بحضور 25 مشاركا.

وحاضر في الندوة فضيلة الشيخ محمد إمام، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني بأوقاف القليوبية، حيث تناول فضائل شهر رمضان المبارك، موضحًا أنه شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وهو موسم الطاعات والقروبات، حيث تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد الشياطين، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

كما أكد على أهمية استغلال هذا الشهر في الصيام والقيام وقراءة القرآن والصدقات، لما فيه من ثواب عظيم ومضاعفة للأجر.

تأتى خطة النادى الثقافى طبقا لسياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى توعية الشباب وبناء الفكر، ومساعدة فى إنشاء شخصية مصرية ذات هوية وطابع حضارى أصيل.

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور علاء الدسوقي رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتوجيهات الدكتور وليد الفرماوي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وإشراف الدكتور ناصر تكفة مدير إدارة الشباب.



الشاركين بالندوة



المشاركات بالندوة