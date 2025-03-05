اليوم السابع
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طقس معتدل وسطوع للشمس على الصعيد.. مباشر من المنيا (فيديو)

الأربعاء، 05 مارس 2025 11:43 ص
طقس معتدل وسطوع للشمس على الصعيد.. مباشر من المنيا (فيديو) حاله الطقس
المنيا-حسن عبد الغفار

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تشهد محافظة المنيا اليوم  طقسا معتدل طوال النهار مع نشاط الرياح الباردة ويكون الطقس  شديد البروده ليلا، مع سطوع الشمس طوال النهار، ووجود بعض الغيوم البيضاء المتقطعة والتى لا تؤثر على درجة الحرارة او ظهور الشمس او اختفائها.

ووجه اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا،  رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء القادم بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، و تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أي ظروف طارئة تؤدي لحدوث كوارث طبيعية.

 







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