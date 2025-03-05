شباب مسيحيون ومسلمون يعدون 1200 وجبة للصائمين بكفر الشيخ.. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، الإعداد لـ مائدة الرحمن الأكبر والأشهر بمحافظة كفر الشيخ، والتي تقدم 1200 وجبة، وتستمر في تقديم الوجبات، منذ 15 سنة كاملة، كما رصدنا تجهيز الوجبات، وإعداها، بمشاركة كافة الأعمار السنية من الأطفال والشباب، متبرعين للمشاركة في إعداد الوجبات.

وتتنوع الوجبات من يوم لآخر ففي اليوم الأول كانت الوجبة مكونة من فراخ وأرز وبطاطس مطبوخة، واليوم الثاني كانت الوجبة مكونة من أرز ولحمه وخضار بسلة وجزر، واليوم الثالث كفته وأرز، واليوم الرابع مركونة وكبده اسكندرانى.

قال أحمد زكي، المشرف على المائدة، إن هذه المائدة مستمرة منذ 15 سنة، يشارك في إعدادها شباب محبين للعمل التطوعي ،لنضرب للشباب مثالاً للعطاء دون مقابل، مؤكداً أن تلك المجموعة من الشباب تهوى العمل التطوعي لم تجمعهم مصلح خاصة ولكن راحة نفسية، مشيراً إلى أنهم يشعرون بحالة من الرضا عقب الانتهاء من الإفطار اليومي.

وأضاف ذكي، لـ"اليوم السابع" تعودنا على إقامة المأدبة سنوياً بمشاركة شباب ومتطوعين، وطباخ ووالدته لاينتمون لأحزاب سياسية ولا منظمات من بينهم المسلمون والمسيحون، مؤكداً أن هؤلاء الشباب يجدون اللذة والمتعة في هذا العمل الجماعي.

وأكد أحمد عبدالعليم، أحد المتطوعين، تبدأ التجهيزات من الساعة ال9 صباحا، ويتم تغليف الوجبات بدء من الساعة 4 عصراُ، ويشارك في الإعداد الكبار والصغار، وهم يرتدون الجونتات، للتأكد من تقديم وجبات نظيفة لضيوف الرحمن.

وقال أحمد التبع، أحد النمتطوعين، تقدم الوجبات للمحتاجين، كما تقام مائدة رحمن بالحديقة أمام مجلس مدينة كفر الشيخ، لاستقبال حوالي 280 من ضيوف الرحمن، وبقية الوجبات توزع على المحتاجين ودور الأيتام، ودور المسنين، والمغتربين وغيرهم.

وأكد جورج سمير، أنه سعيد بالمشاركة في تلك المائدة، مشيراً إلى أن المائدة تعد 1200 وجبة يومياً وأحياناً تزيد الأعداد ، مؤكداً أن المتطوعين في إعداد الوجبات، يعملون جاهدين على بذل كل ما يستطيعون لخدمة الصائمين.



اعداد 1200 وجبة للصائمين بكفر الشيخ



تعدد المتطوعين بالمائدة



فريدة أصغر متطوعة في المائدة



كبده اسكندراني معدة لتقديمها ضمن الوجبات