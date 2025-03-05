روسيا وميانمار توقعان 10 اتفاقيات تجارية وجمركية ونووية

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وقعت روسيا وميانمار، اليوم الثلاثاء، على 10 وثائق تعاون في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الوزراء الميانماري، مين أونج هلاينج، إلى موسكو.



وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم أن زيارة رئيس وزراء ميانمر تضمنت اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، مضيفة أن وثائق التعاون تشمل اتفاقية حكومية دولية بشأن الاعتراف بالدبلومات والدرجات الأكاديمية، بالإضافة إلى مذكرة حول المبادئ الأساسية لبناء محطة طاقة نووية صغيرة القدرة في ميانمار.



ولفتت "تاس" إلى أنه تم التوقيع أيضاً على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السلامة النووية والإشعاعية، موضحة أنه تم إبرام مذكرة أخرى بين وزارة الموارد الطبيعية الميانمارية وصندوق روسي يسمى RK-Investments يتعلق باستخراج الموارد في ميانمار.



كما أبرم البلدان، حسب "تاس"، اتفاقية للتعاون في المسائل الجمركية، ومذكرات تفاهم بين وزارتي الصحة والهيئات المكلفة بالرياضة والفضاء، واعتمدوا بيانا حول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.