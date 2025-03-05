حصاد الوزارات.. وزارة الصحة توجه رسالة هامة للصائمين حول شرب الشاى والقهوة

كتب محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأ ربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية بقانون إعادة تنظيم الأزهر

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الفطر وتحرير سيناء

وزير الثقافة يستعرض التقرير الإحصائى لمبادرات وفعاليات الوزارة لعام 2025

الصحة تكشف قائمة الممنوعات على سفرة الإفطار فى رمضان.. انفوجراف

وزارة الصحة توجه رسالة هامة للصائمين حول شرب الشاى والقهوة

وزير الخارجية: قادرون على الانتهاء من إعادة إعمار غزة خلال 5 سنوات

وزارة التعليم تحدد ضوابط عقد امتحان الشهر للصفين الأول والثانى الثانوى

الزراعة: فحص 432 ألفا و360 طنا من البطاطس للتصدير منذ بداية الموسم

التضامن تطلق المرحلة الرابعة والأخيرة من نسخة مبادرة "أحلام الأجيال"

وزارة التعليم تعلن تدريب معلمى اللغة العربية لتنفيذ برنامج تنمية القراءة

وزارة التضامن: إجراء عمليات الكشف المبكر بحضانات الطفولة المبكرة

وزيرة البيئة تبحث تنفيذ مشروعات فى إدارة المخلفات والتنوع البيولوجى والتنقل الحضرى

وزارة النقل وجهاز تنمية المشروعات يتعاونان لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب