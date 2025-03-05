حزب الله: نحن مع وحدة أراضى سوريا

وكالات

أكد مسؤول ملف الموارد والحدود في "حزب الله" نواف الموسوي، أن الحزب "مع وحدة الأراضي السورية"، مؤكداً ضرورة "العمل مع دمشق، والتعالي على الخلافات، من أجل منع أي تقسيم".

وفي لقاء له عبر قناة "الميادين"، قال نواف الموسوي إن "اللبنانيين معنيون بالحفاظ على وحدة سوريا".

وأشار الموسوي إلى أنه يعتبر أن "وحدة سوريا في خطر"، لافتا إلى أن "الأمريكي يتواجد في مناطق الأكراد شمالي نهر الفرات، والإسرائيلي يتوغل في الجنوب السوري ووصل إلى درعا".

وأضاف مسؤول ملف الموارد والحدود في "حزب الله": "ربما يجب أن نتساعد مع الأخوة السوريين ونتجاوز كل الخلافات، للحفاظ على وحدتهم".

كما أثنى على موقف جنبلاط في موضوع منع الاختراق الإسرائيلي لمنطقة معينة في سوريا.

جدير بالذكر أن الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط كان قد أكد أن الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف "لا يمثلهم وهو مدعوم من القوى الصهيونية".

وخلال اجتماع مجلس المذهبي الدرزي بمنطقة فيردان في لبنان، شدد وليد جنبلاط على أن "أهل سوريا يعرفون التصرف"، مشيرا إلى أنه "سيذهب إلى دمشق للتأكيد على مرجعية الشام"، وقال: "المشروع كبير وسيجرون بعضا من ضعفاء النفوس إلى حروب أهلية لست أدري كيف ستنتهي".

وأكمل جنبلاط، الذي يعد أحد أبرز الزعامات الدرزية في لبنان: "الصهيونية تستخدم الدروز جنودا وضباطا لقمع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، واليوم يريدون الانقضاض على جبل العرب"، مضيفا: "إذا ما قارنا المرحلة الحالية بمراحل سابقة من احتلال إسرائيلي لبيروت وغيره من المحطات، أكاد أقول إنها أخطر بكثير مما مررنا فيه".

وتعليقا على التطورات الأخيرة في مدينة جرمانا السورية، قال وليد جنبلاط يوم الأحد، إن الذين وحدوا سوريا أيام سلطان باشا الأطرش لن يستجيبوا لدعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد جنبلاط أنه "يتعين على الأحرار في جبل العرب (الدروز) الحذر من المكائد الإسرائيلية في سوريا"، مشددا على أن "إسرائيل تريد استخدام الطوائف والمذاهب لمصلحتها وتفتيت المنطقة".

وأضاف: "كنا وسنبقى ضد الصلح مع إسرائيل إلى أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة"، متابعا: "نعول كثيرا على الشخصيات العربية السورية من كل الأطياف لمواجهة مخطط إسرائيل الجهنمي".

وفي وقت سابق من ذات اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن "بلاده تحظى بعلاقات جيدة مع طائفة الموحدين الدروز"، وأن "على النظام السوري احترام هذه الطائفة".

يذكر أن مدينة جرمانا السورية في ريف دمشق شهدت توترا أمنيا منذ أيام، حيث وقعت اشتباكات جديدة فيها مساء السبت بين الأمن العام ومجموعات مسلحة.

وأصدر وجهاء ومشايخ مدينة جرمانا مساء السبت، بيانا وجهوه للسلطات السورية، أعلنوا فيه إدانتهم الاعتداء على عناصر الأمن العام، وطالبوا بمحاسبة المعتدين.

وفي خضم هذه الأحداث، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس مساء ذات اليوم، تعليماتهما للجيش بالاستعداد للهجوم على القوات السورية في قرية جرمانا الدرزية بالقرب من دمشق، والتي يقولان إنها "تتعرض لهجوم من قبل نظام الرئيس أبو محمد الجولاني".

وجاء في بيان صادر عن مكتبي نتنياهو وكاتس أيضا: "لن نسمح للنظام الإرهابي للإسلام المتطرف في سوريا بإلحاق الأذى بالدروز.. إذا أساء النظام إلى الدروز فسوف نؤذيه"، على حد وصفه.

في حين نجحت في النهاية، جهود محافظة دمشق ومشيخة العقل الدرزية والفعاليات الاجتماعية في إزالة التوتر في مدينة جرمانا. وبالتعاون مع مشيخة العقل وأهالي المدينة، تم الاتفاق على دخول المؤسسات الأمنية والشرطية إلى جرمانا لأداء واجباتها في حفظ الأمن وحماية المجتمع ومؤسسات الدولة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أكد في ديسمبر الماضي (قبل تكليفه برئاسة سوريا)، أن إدارته لا تريد التدخل في الشأن الداخلي اللبناني، وستقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين.