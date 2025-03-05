اليوم السابع
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جامعة جنوب الوادى تناقش إضافة تقنية التعرف على الوجه للدخول من بوابات الجامعة

الأربعاء، 05 مارس 2025 11:49 ص
جامعة جنوب الوادى تناقش إضافة تقنية التعرف على الوجه للدخول من بوابات الجامعة جانب من الاجتماع
قنا صابر سعيد

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ناقش الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إضافة تقنية التعرف على الوجه للبوابات الإلكترونية بالجامعة وأعمال الامتحانات والمدن الجامعية وذلك للتحقق من هوية المترددين على الجامعة.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره الدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات والمعلومات ومهندسى مركز  المعلومات وعدد من القيادات الإدارية بالجامعة.

أكد رئيس الجامعة، خلال أن استخدام تقنية التعرف على الوجه تساعد فى توفير الوقت والجهد فى عمليات التحقق من هوية المترددين على الجامعة، بفضل هذه التقنية الحديثة بدون الحاجة إلى إجراءات معقدة للتحقق من شخصية منسوبى الجامعة، وذلك فى إطار تعزيز قدرات الأمن الجامعى وتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة لمنسوبى الجامعة.

 

 







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