تقييمات الوزارة.. لطلاب النقل تعرف على موضوعات التقييمات عبر هذا الرابط

كتب محمد جاد

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن تقييمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لصفوف النقل للفصل الدراسى الثانى 2025، ويمكن للطلاب متابعة والتعرف على شكل الأسئلة فى التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والآداءات الصفية عبر هذا الرابط اضغط هنا.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إن تقييمات الوزارة يتم تنفيذها من خلال المعلمين فى الفصول مع متابعة تطبيقها من خلال التوجيه الفنى بالإدارات التعليمية مشيرة إلى أن تقييمات الوزارة مهمة ودرجات الطلاب فى هذا التقييمات تدخل ضمن أعمال السنة والمجموع النهائى للطالب نهاية الفصل الدراسي الثاني، مضيفة أن التقييمات الأسبوعية والآداءات الصفية والمنزلية للفصل الدراسى الثانى مستمرة حتى نهاية الترم بحيث يتم تقييم الطلاب فى المنهج الدراسى للترم الثاني من خلال المدرسة ثم يتم عقد امتحانات الشهور واختبار نهاية العام أو الفصل الدراسى الثانى 2025 فى مايو المقبل.