تعرف على مبادرة الرعاية الصحية "رمضان بصحة لكل العيلة" فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" فعاليتها فى محافظة أسوان طوال شهر رمضان المبارك، وتستهدف فئات معينة من المواطنين، فمن هؤلاء المستهدفين وما هى تفاصيل المبادرة هذا ما يستعرضه "اليوم السابع" بالتفاصيل الكاملة:

- "رمضان بصحة لكل العيلة" هى مبادرة أطلقتها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان.

- تشمل فعاليات المبادرة داخل الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة بمحافظة أسوان.

- يتم تنفيذ المبادرة طوال شهر رمضان المعظم.

- تغطى المبادرة 87 وحدة ومركز صحى.

- يشارك فى الفعاليات، نحو 174 فرقة طبية مدربة ومجهزة.

- وتستهدف المبادرة فحص أكثر من 55 ألف مواطن من الفئات المستهدفة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

- تهدف المبادرة، للوصول لمرضى السكر والضغط من المنتفعين المسجلين فى منظومة التأمين الصحى الشامل من غير القادرين لعمل المتابعة وتلقى العلاج.

- وتفعيل مبادرة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لمرضى الضغط والسكر.

- وتستهدف أيضاً، نشر الثقافة الصحية والتوعوية عن الأمراض المستهدفة بالحملة بين المرضى وذويهم وأيضاً التعريف بالمنظومة الجديدة والخدمات المقدمة بها ودور طبيب الأسرة ومنظومة الإحالة.



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