تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل فيلا بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص داخل فيلا في مدينة الشيخ زايد، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه في الشيخ زايد.



توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم في الفيلا، وتم مناظرة الجثة، ومعاينة الفيلا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته.



ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.



