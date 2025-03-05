تحذيرات أممية من الانتشار المميت للمخدرات الاصطناعية

كتبت هند المغربي

حذرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات من أن الانتشار السريع للمخدرات الاصطناعية غير المشروعة يمثل تهديدا عالميا كبيرا للصحة العامة يمكن أن تترتب عليه عواقب وخيمة على البشرية، لافتة إلي أن الجهات الإجرامية سريعة في استغلال الثغرات التنظيمية وتوليد مواد اصطناعية جديدة تشكل ضررا كبيرا للناس.

ونبه التقرير الأممي إلى أن المخدرات الاصطناعية يمكن أن تكون أقوى بكثير من المخدرات النباتية، وأنها تتسبب في مئات الآلاف من وفيات الجرعات الزائدة كل عام.

وأوضح أنه يتم تصنيع تلك المخدرات والاتجار بها بسهولة مع القليل من المعرفة التقنية أو العلمية المطلوبة، وهناك حاجة أقل للعمالة أو الأرض للزراعة على عكس المخدرات النباتية، ويمكن أن يتم التصنيع في أي مكان واستخدام نفس المعدات لنواتج اصطناعية مختلفة، ويمكن للمتاجرين تغيير أساليب التصنيع والنقل والتسويق لإبقاء تكاليف التشغيل منخفضة مع رفع هوامش الربح وكذلك للتقليل من مخاطر الحظر.

وأشار التقرير أيضا إلى مخاطر إضافية متزايدة للمخدرات الاصطناعية على السلامة وتهديدات الصحة العامة بسبب عمليات الصنع والاتجار الخطيرة، فضلا عن إلقاء نفايات المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى أضرار بيئية.

وقال الدكتور جلال توفيق رئيس الهيئة إن تعاطي المخدرات الاصطناعية غير الطبية وما يتصل به من اضطرابات تعاطي المخدرات أصبح مشكلة فتاكة تؤدي إلى مئات الآلاف من الوفيات وإلى أضرار تفوق الوصف على الأشخاص والمجتمع".

وأضاف أن هناك "حاجة ملحة" لتكثيف الجهود في مجالات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والحد من الأضرار والتعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي من أجل حماية الناس من هذه المواد ذات الضرر الشديد.

وقال رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إنه "مع استخدام المواد الناشئة بسرعة لتصنيع المخدرات الاصطناعية بشكل غير مشروع، فهي هدف متحرك باستمرار، والجهات الإجرامية تظل متقدمة على الآليات التنظيمية وغالبا ما تتصرف بشكل أسرع مما تستطيع وكالات تنفيذ القانون مواكبته".