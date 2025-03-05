العمل على قدم وساق بكورنيش سمنود فى الغربية.. والمحافظ: وجهة حضارية جديدة

الغربية محمد طارق

في إطار جهود محافظة الغربية للارتقاء بالمظهر الحضاري وتوفير أماكن ترفيهية متطورة، تتواصل أعمال تطوير كورنيش ترعة الساحل بمدينة سمنود، علي قدم وساق ليصبح متنفس جديد لأهالي المركز، وذلك ضمن أعمال تطوير جميع المراكز وتنفيذ الكورنيش بها.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة في مدن ومراكز المحافظة، حيث يستهدف تحويل الكورنيش إلى منطقة ترفيهية متكاملة، تشمل أرصفة حديثة، بلدورات وسور معماري أنيق، أعمال تدبيش لضمان استقرار ضفاف الترعة.

وأضاف محافظ الغربية، أن أعمال التطوير ستتضمن أيضا رصف متطور بأحجار الإنترلوك، وتركيب مقاعد وبرجولات لراحة الزوار، بالإضافة إلى أعمدة إنارة ديكورية تضفي طابعًا جماليًا مميزًا، وذلك بطول 650 مترًا وعرض 18 مترًا، ليصبح متنفسًا عصريًا يليق بأبناء المدينة.

وأوضح المحافظ أن التطوير لا يقتصر فقط على تحسين المظهر الحضاري، بل يمتد إلى تعزيز معايير الأمان وتوفير بيئة مهيأة للمشاة والعائلات، بما يسهم في دعم رؤية الدولة نحو تطوير المساحات العامة وتحويلها إلى مناطق جاذبة وآمنة للمواطنين.

وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن الغربية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات العامة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويوفر لهم بيئة حضارية أكثر راحة وأمانًا.