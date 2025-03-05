أستاذ علوم سياسية: القمة العربية بشأن فلسطين ناجحة.. وقدمت مشروعا لإعمار غزة

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن القمة العربية الطارئة التي أقيمت أمس بالقاهرة نجحت ليس بمن حاضر ولكن برسائلها المباشرة سواء بالنسبة للبيان الختامي وبالنسبة للخطة المحكمة بعناصرها بأهدفها بمحدادتها الرئيسية، حيث تم تقديم مشروع مصري عربي واضح جدًا والإطار الرئيسي فيه بأطر زمنية بأرقام بمؤشرات بمعطيات رئيسية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، اليوم، خلال استضافته ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قمة القاهرة أمس خرجت برؤية وخارطة الطريق من المفترض أن تتم بصورة أو بأخرى، حيث أن الإشكاليات التي بتوجهنا فيها هي تسويق الخطة على المستوى الدولي وقناعة الأطراف الأخرى.

وأوضح، أن الموقف الأمريكي من القمة العربية متحفظ ويحتاج بطبيعة الحال إلى تليين في المواقف وإيضاح ونقل الصورة بشكل جيدة، فالإدارة الأمريكية هي إدارة نفعية برجماتية واقعية وستتعامل بهذا المنطق لكن كلما كنت قوي في طرح رؤيتك ورسائل القاهرة بقمتها كانت قوية للغاية، مشيرًا إلى أن التسويق السياسي للخطة مهمة للغاية ونقل ما جرى من صور إيجابية إلى الولايات المتحدة كإدارة وليس كرئيس فقط.