نص قرار محافظ كفر الشيخ باعتماد تعديل مخطط تفصيلي لقرية بفوه

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية في عددها 52 الصادر بتاريخ 4 مارس سنة 2025 قرار اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 9791 لسنة 2024م، بتاريخ 18 نوفمبر 2024، المادة الأولى - يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية قبريط - التابعة للوحدة المحلية لقرية قبريط - مركز فوة - بإدراج شارع بعرض (6) أمتار بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ صابر مسعد راغب بالمعاملة رقم(1157240063871)بتاريخ 4 فبراير 2024، على ما يقتضيه الصالح العام.

المادة الثانية - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ،المادة الثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره

بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلــــــى كتـــاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ في 11 نوفمبر 2024، والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني بالمحافظة المؤرخ بتاريخ 23 أكتوبر 2024، المتضمن الموافقة على مشروع تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية قبريط - التابعة للوحدة المحلية لقرية قبريط - بإدراج شارع بعرض (6) أمتار بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ صابر مسعد راغب بالمعاملة رقم(1157240063871)بتاريخ 4 فبراير 2024،وعلى ما يقتضيه الصالح العام.