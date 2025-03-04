موعد أذان المغرب بمحافظة الشرقية وعدد ساعات الصيام رابع أيام رمضان

الشرقية - حمدى عبد العظيم

موعد اذان المغرب فى الشرقية اليوم الثلاثاء رابع أيام شهر رمضان المبارك، يبحث عنها كثير من المواطنين، ويستعرض اليوم السابع موعد أذان المغرب فى الشرقية اليوم الثلاثاء 4-3-2025 فى إطار خدماته المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يؤذن لصلاة المغرب فى الشرقية اليوم الثلاثاء 4 -3-2024 الساعة 5:54 مساء.

مواقيت الصلاة فى محافظة الشرقية، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد آذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:49 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:5 ظهرًا.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:24 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:54 دقيقة صباحًا.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:12ساءً.

وبهذا يكون عدد ساعات الصوم فى محافظة الشرقية اليوم الرابع من شهر رمضان 13 ساعة و25 دقيقة.

كانت أوقاف الشرقية، قد قامت بتجهيز الساحات والمساجد، فى جميع المدن والقرى، فى كل أنحاء المراكز بالشرقية، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات والتراويح،مع وضع خطة لإحياء أيام وليالي شهر رمضان المبارك بالصلاة ودروس العلم و مقارئ القرآن الكريم وتهيئة أجواء التعبد في الشهر الكريم على الوجه الأكمل.