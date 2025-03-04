مصرع 4 وإصابة 12فى تصادم سيارتين على طريق "السويس- القاهرة"

السويس_ صبرى غانم

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 12 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بمنطقة عجرود على طريق "السويس_ القاهرة"، وتم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبى لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم التحفظ على الجثامين بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات على طريق "السويس_ القاهرة" يفيد تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل مساء اليوم، الثلاثاء، أمام مخازن عجرود، ووقوع ضحايا ومصابين إثر الحادث، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق إسعاف السويس 10 سيارات إسعاف لموقع البلاغ لتقديم التأمين الطبي للمصابين.

وأفادت المعاينة أن سيارة ميكروباص يستقلها 14 راكب، اصطدمت بقوة في الشاحنة بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات، ونتيجة لذلك توفي 4 ركاب داخل السيارة وأصيب 12 أخرين، 9 من ركاب الميكروباص و3 كانوا يستقلون الشاحنة.

وأمر مدير مجمع السويس الطبي برفع درجة الاستعداد لاستقبال المصابين في حادث التصادم، حيث استدعى الأطقم الطبية والأطباء على قسم الطوارئ للتعامل مع الحالات وتشخيص إصابتها فور وصولها تباعا من موقع الحادث.

تم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبى لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم التحفظ على الجثامين بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.