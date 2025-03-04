اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 04 مارس 2025 04:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يصدر حركة تغييرات محدودة لرؤساء الأحياء

الثلاثاء، 04 مارس 2025 12:47 م
محافظ القاهرة يصدر حركة تغييرات محدودة لرؤساء الأحياء الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة حركة تغييرات محدودة بين رؤساء الأحياء بهدف الاستفادة من الكفاءات، وضبط منظومة العمل فى الأحياء، وتجديد الدماء بقيادات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، والإسهام فى استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة.

شمل قرار محافظ القاهرة نقل نجلاء حسين رمضان من رئيس حي 15 مايو إلى رئيس حى المطرية ومحمد محمد بهجت من رئيس حي المطرية إلى رئيس حي 15 مايو ، وتكليف محسوب يكن رفاعي إبراهيم بالعمل رئيسًا لحى البساتين، ومحمد محجوب سالم بالعمل رئيسًا لحي المرج لبلوغ رئيسى الحيين السابقين السن القانونية للمعاش.

 







مشاركة

القاهرة

رؤساء الاحياء الجدد

احياء القاهرة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة