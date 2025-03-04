محافظ الشرقية يشهد تسليم 3 أطنان لحوم من صكوك الاطعام لتوزيعها على المستحقين

الشرقية - إيمان مهنى

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استلام وتسلم 3 أطنان لحوم ضمن مشروع صكوك الإطعام لعام 2025 م والمُقدمة من وزارة الأوقاف تنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع مع وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لتوزيعها على المستحقين من أبناء المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف.

وأشاد المحافظ بدور وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام وتقديم اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز خلال شهر رمضان المبارك وكذلك دعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة، مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمد يد لهم وخاصة في المناسبات والأعياد.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف أن مشروع وزارة الاوقاف "صكوك الاطعام " يأتي لخدمة المجتمع، وتقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر إحتياجاً ليحيوا حياة كريمة، مشيرا الي انه تم الانتهاء من تسليم 2.5 طن لحوم لمطبخ مؤسسة حياه كريمة وكذلك تسليم طن لحوم للمجلس القومي للمرأة لإعداد وجبات غذائية وتوزيعها على الحالات الأولي بالرعاية والإستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.

بينما أوضح أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن توزيع اللحوم على الأسر الاولي بالرعاية من أبناء المحافظة يتم وفقاً لقاعدة البيانات المتوفرة لدى المديرية وذلك بالتنسيق مع الإدارات الإجتماعية التابعة لها ، لافتاً إلى أنه يتم مراعاه البعد الإجتماعي والعدالة في التوزيع لضمان وصول الدعم لمستحقيه.