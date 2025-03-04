محافظ الإسماعيلية: 36 مليون دولار صادرات زراعية خلال الشهرين الماضيين

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي كمية الصادرات الزراعية للمحافظة خلال الشهرين الماضيين، قد بلغت ما يقرب من 15217.82 طن من الخضر والفواكه المجمدة والطازجة، والمحاصيل الحقلية، والنباتات الطبية والعطرية والفراولة المجمدة، بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 36 مليون دولار.

وأشار المهندس محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، إلى أنه خلال شهر ديسمبر الماضي، بلغت كمية ما تم تصديره من الخضر المجمدة والطازجة نحو 173.88 طن طن، بقيمة مالية تصل إلى 185 ألف دولار، كما بلغت كمية ما تم تصديره من الفاكهة المجمدة والطازجة حوالي 188 طن، بقيمة مالية تقارب 761.2 ألف دولار، وتم تصدير محاصيل حقلية تصل إلى 6872 ألف طن، بقيمة تجاوزت 21.67 مليون دولار، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي بإجمالي 7283.9 طن وبقيمة مالية إجمالية تجاوزت 22.63 مليون دولار.

كما تم تصدير كميات من المحاصيل الحقلية بلغت 7660 طن خلال شهر يناير الماضي، بقيمة تصديرية حوالي 12.5 مليون دولار، وكذلك كميات من الفاكهة المجمدة والطازجة بلغت 201 طن بقيمة تصديرية بلغت 723.87 ألف دولار، و17.2 طن من النباتات الطبية والعطرية بقيمة تصديرية بلغت 6079 دولارا.

وتزامنًا مع موسم حصاد الفراولة والذي يعد أحد أهم المحاصيل التصديرية بالإسماعيلية، تم تصدير ما يقرب من 25 طن من الفراولة المجمدة بقيمة تصديرية 54.298 ألف دولار خلال شهر يناير الماضي، لتصل إجمالي الكميات المصدرة خلال شهر يناير من الصادرات الزراعية والمحاصيل المختلفة حوالي 7933.9 طن بقيمة تتجاوز 13.7 مليون دولار.

وأوضح أنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلى عددًا من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبى، كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التي صدرت خلال الفترة من ديسمبر 2024 حتى يناير الماضي 731 شهادة، منها 365 شهادة فقط خلال شهر يناير 2025.