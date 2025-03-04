فوضى ورقص وغناء.. مستوطنون يقتحمون مسجدا شرق بيت لحم

رام الله (أ ش أ)

اقتحم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، مسجدا فى كيسان شرق بيت لحم .

وأوضح أمين سر حركة فتح في كيسان أحمد غزال - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت ساحة مسجد كيسان وأثارت حالة من الفوضى بالرقص والغناء .

وأضاف غزال أن المسجد مهدد بالهدم، حيث تم الاعتداء عليه مرات عدة برفع أعلام دولة الاحتلال ، مشيرا إلى أن المستوطنين صعّدوا اعتداءاتهم على قرية كيسان التي تتمثل في الهجوم على رعاة الأغنام وإصابة عدد منهم .

وتركزت اعتداءات المستوطنين فبراير الماضي وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في محافظات نابلس والخليل بواقع 43 اعتداءً لكل منهما، ورام الله بـ38، والقدس بـ25.