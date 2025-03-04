ضبط 1600 قطعة ألعاب نارية فى حملة كبرى بطوخ

القليوبية إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ القليوبية، حملة برئاسة خليل عبدالعظيم نائب رئيس المدينة يرافقة الأجهزة المعاونة بشن حملة بدائرة الوحدة المحلية بمشتهر شملت قرى مشتهر وعزبة القاضى ودندنا، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 1600 قطعة من الألعاب النارية التى يستخدمها الصبية فى إزعاج وترويع المواطنين، وعلى الفور تم التحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى متابعة كافة القرى التابعة لمركز طوخ من قبل رؤساء الوحدات المحلية للتصدى لتلك الظاهرة.

وأوضح مجلس مدينة طوخ بالقليوبية، فى بيان له، أنه تأتى الحملة فى استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بدائرة مركز طوخ تعليمات من المهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة طوخ القليوبية.

وأهاب مركز ومدينة طوخ، بحظر تلك الألعاب التى تمثل خطورة على الأطفال بصفة خاصة وعلى جميع المواطنين بصفة عامة، وتحذر فى حالة ضبط أى مخالفة من شأنها الاتجار فى تلك النوعية من الألعاب سوف يتم غلق الأنشطة المخالفة فورا.