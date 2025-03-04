سلوفينيا: قلقون بشكل بالغ إزاء القرار بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة

(أ ش أ)

أعربت سلوفينيا عن قلقها البالغ إزاء القرار بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل الذى قد يؤدى إلى كارثة إنسانية تؤثر بشدة على السكان المدنيين الذين يعانون بالفعل من الصراع.. مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولى، بخاصة القانون الإنسانى الدولى وقانون حقوق الإنسان.

كما أكدت الخارجية السلوفينية - في بيان لها - علي موقع توتير ( اكس ) على ضرورة توفير وصول آمن وغير معوق للمنظمات الإنسانية إلى سكان غزة، الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة مشيرة إلي دعم جميع الجهود الدبلوماسية لتحقيق وقف إطلاق نار دائم، مما من شأنه أن يمكن من إطلاق سراح جميع الرهائن وبدء إعادة إعمار غزة .

وشدد علي الحاجة إلي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار واحترام المراحل الثلاث المتفق عليها وهذا من شأنه أن يمكن من تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وإطلاق سراح جميع الرهائن مطالبة مرة أخرى جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والتصرف بمسؤولية من أجل الحد من معاناة المدنيين والعمل نحو حل سياسي مستدام .