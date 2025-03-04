رئيس وزراء فلسطين: 20 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى من إعادة إعمار غزة

بيشوى رمزى

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن حكومته ستتواصل مع الأطراف كافة لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة، مشددا على أهمية توحيد غزة والضفة الغربية لتقوية الصف الوطني الفلسطيني.

ولفت خلال مؤتمر صحفي في أعقاب القمة العربية الطارئة إلى أن السلطة الفلسطينية لها مؤسسات خدماتية وإدارية وستعمل على تنشيطها، موضحا أن عملية إعادة الإعمار ستتم وفق منظومة حوكمة وهيئة مستقلة تعمل على تنظيمها.

وردا علي سؤال حول إمكانية توفير 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة، قال رئيس الوزراء الفلسطيني "إننا نسير وفق احتياجات كل مرحلة، والمرحلة الأولى تستلزم 20 مليار دولار فقط".