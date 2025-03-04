درس عن الإعلام وأثره في تشكيل منظومة القيم خلال صلاة التراويح بمسجد الفتح في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع، بثين مباشرين بعنوان "اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا.. الآلاف يؤدون صلاة التراويح بمسجد الفتح بكفر الشيخ .. مباشر" و" درس عن الإعلام وأثره في تشكيل منظومة القيم بمسجد الفتح بكفر الشيخ .. بث مباشر" ، وقد أدى صلاة التراويح من مسجد الفتح فى كفر الشيخ أحلى ليالي رمضان" في الليلة الخامسة من شهر رمضان، فقد شهد مسجد الفتح" الإستاد" بمحافظة كفر الشيخ إقبال المئات من المصلين لأداء صلاة تراويح من شهر رمضان المبارك وقد ملأ المصلون ساحات الجامع، وأدوا صلاة التراويح في خشوع كبير، وردد المصلون الدعوات.

كما شهد المسجد درس عن الإعلام وأثره في تشكيل منظومة القيم ألقاه الدكتور زكي صبريـ، عميد كلية الدراسات الإسلامية والشيخ رشدي حمدوه، إمام مسجد الفتح بكفر الشيخ.

وكانت مساجد كفر الشيخ تزينت لإستقبال المصلين في شهر رمضان المبارك من هذا العام، وتضم محافظة كفر الشيخ أكثر من 5 آلاف مسجد في كافة المدن والقرى، من أبرزها وأشهرها مسجد إبراهيم الدسوقي، ومسجد الشيخ طلحة التلمساني.



أداء صلاة التراويح بمسجد الفتح بكفر الشيخ



المصلون بالمسجد