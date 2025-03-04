"حياة كريمة" تطلق قافلة السعادة بمحافظة القليوبية بالتعاون مع جامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، بالتعاون مع جامعة بنها، مساء اليوم، قافلة السعادة بمحافظة القليوبية وبمشاركة مديرتى الثقافة والشباب والرياضة بالقليوبية وصندوق مكافحة الإدمان.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور العقيد أحمد عيد مدير مكتب حياة كريمة بالقليوبية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومصطفي السيد منسق عام حياة كريمة بالقليوبية، والدكتور محمد راضي نائب المنسق العام، والعقيد أحمد السيد، والدكتورة هند جلال قطاع المبادرات بمؤسسة حياة كريمة، والدكتور أحمد مصطفي منسق مركز بنها، ومتطوعي المؤسسة بالقليوبية.

وتأتي القافلة في إطار محور بناء الإنسان المصري من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية، شملت حفل إفطار جماعي شمل عدد من أطياف المجتمع، كما تضمنت تنظيم بعض الفقرات والمسابقات وتوزيع بعض الهدايا علي الأطفال المشاركين.



إفطار جماعي



الإفطار