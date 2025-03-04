تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 450 أسرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جمعية الأورمان معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا بمركز بيلا، استهدف المعرض 450 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأيتام بقرى ابو بدوى والجرايده وحازق وعزبة أبو شريف والديبه وبندر بيلا وأبو دشيش بمركز بيلا في محافظة كفرالشيخ، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بكفرالشيخ بقيادة السيد مسلم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وليحيوا حياة كريمة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، ان الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأضاف شعبان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية منذ انطلاق عملها الخيرى قبل أكثر من 30عامًا، حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها والتي امتدت لنواحي وأنشطة خيرية متعددة، وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا فى محافظة كفرالشيخ، مشيراً ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأكد أن الجمعية بمحافظة كفرالشيخ نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.