تحرير 275 محضرا وإعدام 2 طن و397 كيلو مواد غذائية فاسدة بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

حررت إدارة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، (275) محضرا، وأعدمت (2397) كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية، ذلك في حملات تفتيشية على 131 منشأة خلال شهر فبراير الماضى.

وأشار المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، الي قيام إدارة البيئة بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والعمل وإدارة الحوكمة بالديوان العام للتفتيش على (131) منشأة غذائية (سوبر ماركت -مخازن مواد غذائية - معمل البان - معامل مخلل) بمراكز الزقازيق وبلبيس وحى أول وثانى، خلال شهر فبراير الماضى وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش على المنشآت الغذائية عن تحرير (275) محضر ما بين (نظافة – عدم وجود سجل بيئى -عدم وجود موافقة بيئية - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة )، فضلاً عن إعدام (2397) كجم مواد غذائية (مخللات - ألبان – لحوم - جبنة – عصائر - شاورما -مياه غازية )غير صالحة للاستخدام الأدمى.