الصين تعلق استيراد الأخشاب وفول الصويا من الولايات المتحدة

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أعلنت الهيئة العامة الصينية للجمارك، اليوم /الثلاثاء/، تعليق استيراد الأخشاب وفول الصويا من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنها قررت تعليق استيراد الأخشاب من الولايات المتحدة بشكل فوري، وذلك وفقا للقوانين ذات الصلة، موضحة أن هذه الخطوة تهدف إلى منع إدخال الكائنات الضارة وحماية الإنتاج الزراعي والحرجي في الصين، فضلا عن حماية أمنها الإيكولوجي.

وأضافت الهيئة، أن الجمارك الصينية اكتشفت حديثًا آفات حجر صحي، تشمل خنافس اللحاء والخنافس طويلة القرون، في الأخشاب المستوردة من الولايات المتحدة.

كما أعلنت تعليق واردات فول الصويا من ثلاث شركات أمريكية بعد اكتشاف وجود فطر الإرجوت ومادة طلاء البذور في فول الصويا المستورد من أمريكا.

وذكرت الهيئة أنه سيتم تعليق أهلية ثلاث شركات أمريكية لتصدير فول الصويا اعتبارًا من اليوم، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على صحة المستهلكين الصينيين، وضمان سلامة الحبوب المستوردة، وتم اتخاذها وفقا للقوانين واللوائح الصينية وكذا اللوائح ذات الصلة لمنظمة التجارة العالمية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 % على المنتجات المستوردة من الصين، اعتبارًا من 4 مارس. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 % فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات المستوردة من الصين في فبراير من هذا العام.