الشارع ممتلئ بالمصلين.. شاهد صلاة التراويح فى الأقصر.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى





رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مدينة الأقصر، لأجواء صلاة التراويح فى شارع وليد المتفرع من شارع المدينة المنورة، حيث افترش الأهالى الشارع خلال أداء الصلاة فى رابع أيام شهر رمضان المبارك.

ومع انطلاق أذان العشاء توجه العشرات من الأهالى إلى المسجد بشارع المدينة المنورة لأداء صلاة العشاء والتراويح فى أول أيام الشهر الكريم.

فيما عقدت مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة الشيخ على صديق أمير مدير المديرية، فعاليات الملتقى الفكرى الرمضانى بمسجد سيدى أبى الحجاج الأقصرى، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتوعية الدينية فى المجتمع، وتحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وبتوجيهات الشيخ صلاح نور عبدالعال على وكيل مديرية أوقاف الأقصر.

وفى هذا الصدد يقول الشيخ على صديق أمير وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه أقيمت فعاليات الملتقى الفكرى الرمضانى بمسجد (سيدى أبى الحجاج) بإدارة أوقاف البندر بمديرية أوقاف الأقصر، بحضور الدكتور حسين عبدالمطلب العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية بأسوان وقنا، والشيخ مبارك على إمام وخطيب مسجد سيدى أبى الحجاج تحت عنوان:- "أخلاق الصائمين وسلوكهم"، وذلك برعاية الشيخ الطيب محمد حسان محمد مدير عام الدعوة والدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف الأقصر.