الاتحاد الأوروبى يدعو لبذل كل الجهود للحفاظ على اتفاق غزة واستئناف دخول المساعدات

بروكسل (أ ش أ)

دعا رئيس المجلس الأوروبى أنطونيو كوستا، اليوم الثلاثاء، إلى بذل كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، وحثّ جميع الأطراف على العودة إلى التواصل مع الوسطاء بشأن المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق.

وقال كوستا - في منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي، عقب اجتماع عقده مسؤولون في الاتحاد الأوروبى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل القمة الاستثنائية لجامعة الدول العربية بشأن غزة، المقرر انطلاقها في القاهرة في وقت لاحق من اليوم، إن: "الاتحاد الأوروبي يحثّ جميع الأطراف على بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، يجب تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور وبشكل آمن ودون عوائق".

كما دعا رئيس المجلس الأوروبي جميع الأطراف إلى العودة للتواصل مع الوسطاء بشأن المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف كوستا أن: "الاتحاد الأوروبى يدعم السلطة الفلسطينية وأجندتها الإصلاحية"، مؤكدا ضرورة أن تلعب السلطة الفلسطينية دوراً حاسماً في غزة في (اليوم التالي) للحرب.

وكان رئيس المجلس الأوروبي قد وصل إلى القاهرة - أمس الاثنين - لحضور القمة العربية غير العادية المقررة اليوم؛ وذلك نيابة عن الاتحاد الأوروبي.