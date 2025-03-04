إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر

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أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر وتمركزت في منطقتي "البوابة" و"الجامع الكبير"، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية أودلا وبلدة قبلان، جنوب.



وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت قبلان وأودلا، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات في أودلا، دون أن يبلغ عن إصابات.



فيما، اقتحم مستعمرون، تجمع شلال عين العوجا، شمال مدينة أريحا.



من جانبه، قال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، لوكالة "وفا"، إن مجموعة من المستعمرين اقتحمت تجمع شلال عين العوجا وتجولت بين مساكن المواطنين.



وأضاف أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة التضييق على السكان البدو، في محاولة لفرض واقع استعماري جديد في المنطقة.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة نعلين غرب رام الله، واعتدت على المشاركين في دوري كرة قدم ليلي.



وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال اعتدت على دوري كرة قدم رمضاني يقيمه أبناء البلدة مساء كل يوم، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب الجمهور والمشاركين فيه، وأجبرتهم على مغادرة الملعب، دون أن يبلغ عن إصابات.