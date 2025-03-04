أوقاف الغربية: ندوات المنبر الثابت فى 47 مسجدا عقب صلاة العصر

الغربية ـ محمد طارق

استعدادات كبيرة تشهدها محافظات الجمهورية، خلال شهر رمضان المبارك 2025، من خلال خطة شاملة وموسعة تشمل العديد من الأنشطة والفاعليات الدينية والثقافية والتي وتشمل هذه الخطة عدة جوانب وفعاليات ستتم بجميع المساجد.

وفي هذا الصدد التقي "اليوم السابع" الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الغربية، للتعرف علي أهم الاستعدادات بالمراكز والمدن والقري داخل المساجد والتي ستشهد العديد من الفاعليات خلال شهر رمضان المبارك.

وقال وكيل وزارة الأوقاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز جميع المساجد والزوايا التي تقام بها صلاة التراويح، كما تم تجهيز 727 مسجد لصلاة التهجد، و621 مسجد لصلاة الاعتكاف، كما يتم إقامة الاحتفالات الدينية الخاصة بشهر رمضان "غزوة بدر ـ ليلة القدر".

وأضاف أنه سيتم عقد جميع المقارئ القرآنية خلال شهر رمضان بجانب إقامة برنامج تلاوات بالمساجد الكبرى، وإقامة ملتقى فكرى عقب صلاة العشاء بمسجد سيدي أحمد البدوي يحاضر فية نخبة من أساتذة الجامعات وأئمة الأوقاف يوميًا .

وأوضح "العيسوي" أنه سيتم أيضا إقامة ملتقى فكرى عقب صلاة العشاء بالمسجد الكبير بكل إدارة يحاضر فيه نخبة من الأئمة المتميزين يوميا، وكذا إقامة دورة عن فقه الصيام للأئمة من جميع الإدارات يحاضر فيها نخبة من أساتذة الجامعات أيضا، إقامة ملتقى فكرى للواعظات بمسجد سيدي أحمد البدوي عقب صلاة الظهر يوميا، بجانب إقامة 57 درس منهجي للأئمة والواعظات كل إمام فى مسجده.

وأشار إلي أن شهر رمضان سيشهد أيضا عقد ندوات المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف في 47 مسجدا عقب صلاة العصر يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وعقد لقاء الطفل عقب صلاة العصر يوم الخميس من كل أسبوع، وإقامة مجالس العلم والذكر والصلاة على النبي صلي الله عليه وسلم في 50 مسجد عقب صلاة العصر يوم الخميس من كل أسبوع، بجانب الدروس اليومية عصرًا من الأحد إلى الخميس بجميع المساجد.



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محرر اليوم السابع ووكيل وزارة الاوقاف