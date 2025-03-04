أخبار 24 ساعة.. تشغيل أول مسجد يعمل بالطاقة الشمسية

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية..

وزارة التعليم توجه بتخصيص كلمة فى الإذاعة المدرسية للحديث عن خطورة التنمر

وزير الأوقاف: منع دخول المساعدات إلى غزة جريمة ضد الإنسانية

وزيرا المالية والاستثمار يستعرضان عددا من الإجراءات لتطبيقها فى الموانئ أو الجمارك

وزير الكهرباء: 30% نسبة الإنجاز فى مشروع الضبعة ويصل لـ50% العام المقبل

وزارة الصحة تكشف الطرق السليمة للإفطار الصحى فى رمضان.. فيديو

وزارة النقل تحذر من اقتحام مزلقانات القطارات وإلقاء المخلفات على القضبان

تشغيل أول مسجد يعمل بالطاقة الشمسية.. ووزير الأوقاف يوجه بتعميم التجربة

وزير الصحة يبحث مع اللجنة العليا للبورد المصري إضافة تخصصات جديدة لطب الأسنان

وزارة الأوقاف تفرش مساجد الجمهورية بأشكال جديدة من السجاد

وزارة البيئة تطلق السلحفاة "عز" من نوع السلاحف الخضراء المهددة بالانقراض بعد رعايتها

وزيرة التضامن تستعرض خدمات صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية