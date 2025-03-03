اليوم السابع
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وزير الكهرباء: 58 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى سيناء

الإثنين، 03 مارس 2025 02:10 م
وزير الكهرباء: 58 مليار جنيه حجم الاستثمارات فى سيناء محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتب ـ هشام عبد الجليل

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قال محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن سيناء تشهد استثمارات ضخمة بلغ حجم الاستثمارات 58 مليار جنيه، وذلك فى قطاعات متعددة تشمل، الصناعة والزراعة، وشبكة لتوصيل الكهرباء.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، إلى أن هناك خطط وتعاون مستمر للوقوف على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة، إضافة لتدشين حملات توعية كبيرة فى هذا الملف.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا:" إحدي الدول كانت تعانى من أزمة فى الكهرباء وتم تدشين حملة لمتابعة استهلاك المحافظات، وكان يتم منح المحافظات الملتزمة مردود إيجابى لحين تجاوز هذه الأزمة".

 

 







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