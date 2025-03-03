وزير الصحة يبحث مع اللجنة العليا للبورد المصري إضافة تخصصات جديدة لطب الأسنان

كتب وليد عبد السلام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا للبورد المصري، لمناقشة إضافة تخصصات جديدة لطب الأسنان ضمن منظومة البورد المصري، وذلك بحضور الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والدكتور عبدالسلام شلبي، مدير عام الإدارة العامة للطب البشري بالمجلس الصحي المصري، والدكتورة ريم عماد، مشرف عام الاعتماد بالبورد المصري، والدكتور خالد عبدالكريم، مشرف عام اللجان العلمية بالبورد المصري، إلى جانب عدد من عمداء ورؤساء الأقسام بكليات طب الأسنان بالجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على الدور المحوري للبورد المصري في تقديم برامج تدريبية متكاملة، تجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، بهدف تزويد الأطباء بالكفاءة العلمية والمهارات الإكلينيكية والفنية اللازمة لمواكبة أحدث التطورات في المجال الطبي.

وأضاف "عبدالغفار" أن النقاش تطرق إلى إضافة تخصصات طب الفم وعلاج اللثة وتقويم الأسنان إلى برامج البورد المصري، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى التدريب المهني لأطباء الأسنان، وتحقيق نقلة نوعية في قطاع طب الأسنان داخل وزارة الصحة والسكان.

كما بحث الاجتماع اعتماد بعض مراكز الأسنان بالمحافظات كمراكز تدريبية لبرنامج البورد المصري، حيث وجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة، برئاسة الدكتور محمد لطيف، لمعاينة هذه المراكز والتأكد من استيفائها لمعايير التدريب، بما يشمل الإمكانيات المتاحة من أجهزة ومعدات طبية، لضمان استيعاب أكبر عدد من المتدربين في التخصصات المختلفة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير دعا أعضاء اللجنة العليا للبورد المصري إلى زيارة عدد من المستشفيات، من بينها مستشفى العاصمة للتأمين الصحي، مستشفى معهد ناصر، مستشفى العجوزة، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ومستشفى القاهرة الجديدة، للنظر في إمكانية اعتمادها كمراكز تدريب لبرنامج البورد المصري، مؤكدًا على تسخير كافة الإمكانات المتاحة في مراكز الأسنان بالمحافظات لدعم الأطباء ورفع كفاءتهم المهنية.