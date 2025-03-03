وزير الخارجية: تهجير أهالى غزة مرفوض.. ولا بديل عن دولة فلسطينية

كتب : أحمد جمعة

جدد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، تأكيد موقف مصر الرافض لتهجير أهالى غزة، مشدداً فور استقباله نظيره التونسي ظهر اليوم الإثنين على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة.

واستقبل الوزير بدر عبدالعاطي نظيره التونسي محمد علي النفطي، وزير الشئون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج ، حيث أشاد بما يشهده مسار العلاقات الثنائية المصرية التونسية من طفرة خلال السنوات الماضية، بما أسهم في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين. وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من أطر التعاون القائمة بين البلدين، والحفاظ على دورية انعقاد اللجان الثنائية المشتركة.

وبحث الوزيران تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على رفض أية إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وكذلك ضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، مشددين على دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. وتطرق الوزير عبد العاطي مع نظيره التونسي إلى جهود إعادة إعمار غزة والترتيبات الخاصة بانعقاد القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة غدا الرابع من مارس.