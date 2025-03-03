وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا تحضيريا للقمة العربية الطارئة

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عقد وزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين اجتماعا تحضيريا مغلقا للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر غدا، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية وتوحيد الموقف العربي لمواجهة التحديات الراهنة.



واستعرض وزراء الخارجية العرب الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين، والتي سيتم طرحها على القادة العرب يوم غد في قمتهم الطارئة لإعتمادها ومن ثم سيتم عرضها على الأطراف الأجنبية حيث ستحظى بدعم وتمويل دولي لضمان تنفيذها بنجاح.



كما ناقش الوزراء بيان القمة الذي سيصدر عن القادة والذي سيكون بمثابة موقف عربي موحد، وأكدوا ضرورة إجراء محادثات مكثفة مع الدول المانحة الرئيسية بمجرد إعتماد الخطة في القمة العربية المقبلة.



وقد بدأ توافد عدد من القادة ورؤساء الوفود والضيوف وأبرزهم الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش للمشاركة في القمة العربية الطارئة بعد ظهر غد /الثلاثاء/.