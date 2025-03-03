وزارة العمل تطلق حملة "اعرف حقك" للتوعية بالحقوق والواجبات فى بيئة العمل

كتبت آية دعبس

أطلقت وزارة العمل حملة توعوية تحت عنوان "اعرف حقك" خلال شهر رمضان الكريم، لتوعية العمال وأصحاب الأعمال بالحقوق والواجبات في العمل، وذلك من خلال معلومة يومية عن أبرز الحقوق الواجبات وبعض الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وأوضحت وزارة العمل أن أهداف السلامة والصحة المهنية، تتمثل فلا:

1- حماية العنصر البشري: حماية العاملين من الإصابات والأمراض المهنية الناجمة عن مخاطر بيئة العمل.

2- الحفاظ على الممتلكات: حماية المنشآت والمعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.

3- توفير بيئة عمل آمنة: تضمن تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية توفير بيئة عمل خالية من المخاطر.

وتعكف وزارة العمل خلال الفترة الجارية، على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، تمهيدا لإطلاقها قريبا، بالإضافة إلى إعداد حملات توعوية لأصحاب العمل حول الالتزام بالسلامة والصحة المهنية ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة العمل خلال احتفالية عيد العمال فى مايو 2024، بإعداد استراتيجية وطنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وضمان تحقيق اشتراطاتها، وتأمين بيئة العمل بين أصحاب الأعمال والعمال لحماية كافة المواطنين عمال وأصحاب عمل وجمهور، لما لها من دور فى استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج.