نقابة الأطباء تستقبل دفعة جديدة من حديثى التخرج لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة

كتبت آية دعبس

بدأت النقابة العامة للأطباء، فى استقبال الدفعة الجديدة من الأطباء حديثي التخرج، الذين أنهوا فترة الامتياز في فبراير 2025، وذلك لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة وكارنيهات النقابة.

وفي اليوم الأول استقبلت النقابة خريجي كلية الطب بنات جامعة الأزهر، وجرت الأمور بسلاسة دون أية معوقات، وسط تنظيم جيد وتنسيق متكامل بين النقابة والجهات المعنية، لضمان راحة الأطباء وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

علما بأن مندوبي إدارة التراخيص بوزارة الصحة والسكان يتواجدون يوميا طوال مدة استقبال الدفعة الجديدة بنقابة الأطباء.

وكانت قد أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن إتاحة خدمة تسجيل البيانات وتحميل المستندات المطلوبة لقيد الخريجين الجدد أطباء دفعة 2025، في سجلات النقابة وترخيص مزاولة المهنة عن طريق الأطباء بأنفسهم على الموقع الإلكتروني للنقابة -على أن يقوم الطبيب بطباعة نموذج طلب الترخيص والقيد من الموقع وتوقيع الطبيب عليه بعد تسجيل البيانات علي الموقع-.

وأعلنت جدول الاستقبال، وهو كالآتى:

- جامعة الأزهر بنات ( 2 و 3 و 4 مارس ) أيام ( الأحد والاثنين والثلاثاء).

- جامعة الازهر بنين ( 5 و 6 مارس ) أيام (الأربعاء والخميس ).

- جامعة عين شمس ( 9 و 10 و 11 و 12 و 13 مارس ) أيام ( الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ).

- جامعة القاهرة ( 16 و 17 و 18 و 19 و 20 مارس ) أيام ( الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس ).

- جامعة الجيزة الجديدة ( 23 و 24 مارس ) الأحد والإثنين

- جامعة حلوان ( 25 و 26 و 27 مارس ) (الثلاثاء والأربعاء والخميس ).

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة ، هى:

1- طلب قيد بالجدول العام.

2- شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات .

3- شهادة قضاء سنة إمتياز ( الأصلية ) أو ما يعادلها إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلس الأعلى للمستشفيات .

4- صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه).

5- صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

6- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

7- سداد الرسوم المقررة بخزينة النقابة وقدرها(1200 جنيه) للمصري و300 دولار للأجنبي.