مواعيد الحضور والانصراف فى مدارس الجيزة خلال شهر رمضان 2025

كتبت - مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور في محافظة الجيزة، عن مواعيد الحضور والانصراف في المدارس التي تعمل فترة واحدة، والمدارس التي تعمل فترتين دراسيتين صباحية ومسائية، خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت الإدارات التعليمية بالمحافظة إن مواعيد العمل فى شهر رمضان بالمدارس التي تعمل فترة واحدة تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا.

وأضافت أن مواعيد العمل في المدارس التي تعمل فترتين دراسيتين صباحية ومسائية خلال شهر رمضان، تبدأ الفترة الصباحية فيها من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 11:30 ظهرًا، بينما تمتد الفترة المسائية فيها من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استمرار متابعة تقييمات الطلاب والدراسة فى شهر رمضان الكريم، موضحة أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعى وفق المواعيد التى حددتها المديريات التعليمية مع تواجد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وشددت الوزارة على أن الغياب مفعل كما هو فى شهر رمضان وأيضًا التقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية والأداءات الصفية والمنزلية للفصل الدراسي الثانى.