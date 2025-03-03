محافظ كفر الشيخ يلتقي أهالي قرى مطوبس خلال زيارة تفقدية لمشروعات حياة كريمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، باهالي قرى مركز مطوبس، خلال تفقده لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير القرى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مواكبة التحول الرقمي في مختلف المجالات والقطاعات.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف الجهود للوقوف على المتطلبات والمشكلات التي تواجه الأهالي، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتلبية احتياجاتهم من خلال التواصل المباشر معهم، وإيجاد الحلول السريعة لمشاكلهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعرب أهالي قرى مطوبس عن إشادتهم الكبيرة بالمشروعات الضخمة التي تم تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدين أنها أحدثت تحولاً واقعياً في حياتهم اليومية، بالإضافة إلى تحسين في الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي ساهمت في رفع جودة الحياة، كما عبروا عن شكرهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تنفيذ مشروعات خدمية متكاملة مكنت القرى من مواكبة التطور السريع في كافة المجالات.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى عمل مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمراكز (كفر الشيخ، دسوق، الحامول، وسيدي سالم)، في خطوة نحو تحسين مستوى الخدمات لأهالي المحافظة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تفعيل قنوات التواصل مع المواطنين عبر خطي الطوارئ 114 و0473220792 لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة لضمان الاستجابة السريعة لمشاكلهم والتواصل الفعال والمباشر معهم.

جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ تشهد حاليًا طفرة تنموية كبيرة في مختلف القطاعات والمجالات، ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بجميع مدن وقرى المحافظة.