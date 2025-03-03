محافظ سوهاج يحيل 28 موظفا بمديرية الزراعة إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

سوهاج عمرو خلف

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من الشوارع والميادين، والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي غرب وحي شرق سوهاج، بالإضافة إلى مديرية الزراعة، وذلك بحضور المهندس عابدين زكي وكيل وزارة الزارعة بسوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، وعلى لطفي رئيس حي شرق ، وذلك في إطار حرصه على متابعة الوضع العام ومدى الانضباط بالشارع، والالتقاء بالمواطنين للتعرف على مطالبهم وحل مشكلاتهم، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك.

وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد ميدان الثقافة بحي شرق، ثم شارع الجرجاوية بحي غرب سوهاج، كما تفقد شارع التحرير، وشارع "الشهيد محمد ضياء "خلف الوحدة المحلية لحي شرق، حيث شدد على ضرورة رفع الإشغالات وتسهيل الحركة المرورية وفتح متنفس للمواطنين، ومتابعة مستوى النظافة ورفع القمامة والمخلفات أولا بأول.

تضمنت الجولة كذلك تفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بحي غرب، وحي شرق سوهاج، وقد تابع المحافظ منظومة تلقي طلبات المواطنين، وخاصة طلبات التصالح والتقنين، والتقى عددا من المواطنين واطمأن على حسن سير العمل، موجها بالتيسير عليهم، وسرعة انهاء الإجراءات والرد على المواطن في أسرع وقت ممكن، وإفهام المواطنين بالإجراءات والأوراق المستندات المطلوبة لإنجاز أعمالهم .

كما تابع المحافظ سير العمل بمديرية الزراعة وتفقد أقسام المديرية المختلفة " إدارة الإنتاج الحيواني وتابع تسليم رخص المزاولة للمواطنين، كما تفقد مركز المعلومات، وإدارة الخدمات الزراعية، ومنظومة كارت الفلاح، وإدارة المحاصيل"، موجها بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وقد تبين تغيب 28 موظف عن العمل، موجها بإحالة المتغيبين عن العمل بدون إذن أو مبرر إلى التحقيق، وطالب بانتظام صرف الأسمدة والمبيدات، وكافة مستلزمات العملية الزراعية.

تأتي هذه الجولات الميدانية المفاجئة في إطار حرص محافظ سوهاج على متابعة الوضع العام والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في جميع أنحاء المحافظة.