محافظ بنى سويف: مشروعك يمول 49 مشروعًا جديدًا فى 2025 بقيمة 24.3 مليون جنيه

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنّ المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" يواصل تحقيق نجاحات متتالية في دعم وتمكين الشباب وأبناء المحافظة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة منذ انطلاقه حتى الآن 3 مليار و629 مليونًا و923 ألف جنيه، استفاد منها 18 ألفًا و699 مشروعًا، مما أسهم في توفير 26 ألفًا و951 فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.

وأضاف المحافظ أنّ المشروع مستمر في تقديم التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة، لافتًا إلى أنه منذ بداية العام الحالي 2025 وحتى تاريخه، تم تقديم 49 مشروعًا بإجمالي تمويل بلغ 24.305 مليون جنيه، تم قبول وتنفيذ 31 مشروعًا منها بتمويل 10.04 مليون جنيه، وأسفرت عن توفير 55 فرصة عمل جديدة للشباب.

من جانبها، أوضحت نهى محمد، مدير "مشروعك" ببني سويف، أنّ التقديم للحصول على القروض يتم من خلال مقرات المشروع بالمراكز السبع ضمن الشباك الواحد، حيث يتم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من خلال إقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة المشروعات القائمة.

وثمّن محافظ بني سويف المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع عدد من البنوك المشاركة في المشروع، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين غير الموظفين، وخاصة الشباب، عن طريق تسهيل إجراءات الحصول على القروض اللازمة لإقامة المشروعات أو تطويرها.

وأكد المحافظ أنّ هذه المبادرة تعزز جهود المحافظة في دعم وتشجيع الشباب للإقبال على المشروعات الصغيرة، وترسيخ ثقافة العمل الحر، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعظيم سلاسل القيمة المضافة، تماشيًا مع توجهات الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.