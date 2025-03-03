محافظ الإسماعيلية يوجِّه باستمرار الرقابة على كافة معارض "أهلا رمضان"

الإسماعيلية -صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، باستمرار أعمال المتابعة الميدانية والرقابة على معارض "أهلًا رمضان" بكافة مراكز ومدن المحافظة؛ لضمان التزام التجار بتوفير منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قام فريق عمل مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بمتابعة معارض "أهلًا رمضان" ميدانيًّا بمركز ومدينة القنطرة شرق، حيث تم التأكيد على التجار وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن، بثبات الأسعار المعلنة طوال مدة إقامة المعرض وعدم تحريك أي سعر أو الزيادة في أي أسعار أخرى والالتزام بقوائم الأسعار المعلنة منذ إقامة المعارض.

حيث تم المرور والمتابعة على معرضين أهلًا رمضان بقرية جلبانة، ومعرض آخر بقرية الأبطال، ومعرض رابع بمدينة القنطرة القديمة.

