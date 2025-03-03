محافظة الدقهلية تطلق قافلة سيارات لبيع اللحوم بسعر 260 جنيها للكيلو في طلخا

الدقهلية - شريف الديب

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم المدعومة صباح اليوم، بمركز ومدينة طلخا، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بسعر 260 جنيها للكيلو، تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح محافظ الدقهلية أن قافلة اللحوم المدعومة، بدأت في بيع اللحوم في مدينة وقرى مركز طلخا اليوم، وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، بإقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، إنه بالتنسيق مع اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة طلخا، فإن سيارات اللحوم بدأت البيع بسعر 260 جنيها للكيلو منذ صباح اليوم، من اللحوم الطازجة والكبد واللحوم الضاني، والسيارات متواجدة، أمام الوحدة المحلية بقرية ديسط، أمام الوحدة المحلية بقرية بطرة، أمام الوحدة المحلية بقرية المنيل.