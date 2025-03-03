لمرضى الكبد الدهنى.. الصيام مفيد لصحتك ويمكن تناول التمر هندى والخروب

كتبت أمل علام

قال الدكتورعبد الخالق حامد أستاذ الجهاز الهضمى والكبد، إن الصيام مفيد لمرضى الكبد الدهنى، وقد أظهرت دراسة حديثة، عن وجود انخفاض كبير في مستويات الكولسترول، وتحسين إنزيمات الكبد، وكذلك شدة ترسب الدهون الكبدية، وتحسن كبير في الكبد، وكذلك انخفاض الجلوكوز الصائم والأنسولين في البلازما ومقاومة الأنسولين.



الخروب

وحذر من بعض المشروبات الشعبية خلال شهر رمضان، وخاصة مشروب العرقسوس بسبب تأثيره وحدوث تفاعلات مع بعض الأدوية، موضحا أن هناك العديد من المشروبات الشعبية، مثل عصير التمر الهندي ومشروب الخروب، والتي يمكن تناولها بأمان خلال صيام رمضان صحية ومفيدة لمرضى الكبد.

ويوصى كل من مرضى الكبد الدهنى الذين يعانون من السمنة المفرطة والنحيفين بصيام رمضان خاصة مع التعديلات الغذائية التي تحفز على فقدان الوزن لأن معظم الآثار المفيدة التي تم الإبلاغ عنها في مرضي دهون الكبد بعد الصيام كانت مرتبطة بفقدان الوزن.

ويمكن تجميع فوائد الصيام في مريض الكبد الدهنى في الاتي:

1- انخفاض وزن الجسم.

2. انخفاض نسبة الكوليسترول في البلازما و الكوليسترل الضار والدهون الثلاثية.

3. انخفاض إنزيمات الكبد.

4.انخفاض السمنة في منطقة البطن.

5. تحسين حساسية الأنسولين.

6. تحسين العلامات الالتهابية.