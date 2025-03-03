لصحتك افطر على التمر.. غنى بالألياف والفيتامينات ويشعرك بالشبع

كتبت أمل علام

تنصح منظمة الصحة العالمية بالإفطارعلى التمر ويمكن بدء الفطار بتناول من تمرة إلى 3 تمرات، وذلك نظرا لفوائده، حيث يحتوى على السكريات والألياف المفيدة لصحتك بعد يوم طويل شاق من الصيام.



التمر مفيد لصحتك على الفطار

وقالت إن التمر يقلل الإحساس بالجوع ويضبط الإفراط في تناول الطعام أثناء الفطار، ويساعد ذلك بشكل غير مباشر في ضبط الوزن.

وأضافت، إن التمر غني بالألياف وفيتامين A و B6، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والماغنيسيوم، والصوديوم، ويساعد كل ذلك على إمداد جسمك بالطاقة.



وأشارت، إلى إنه عند تحضير السحور اختار الأطعمة التي تمدك بالنشاط والطاقة وتزيد تركيزك على مدار اليوم مثل: الحبوب الكاملة – يمدك الشعير والبرغل والكينوا والشوفان بالطاقة لوقت طويل، و البقول – تمنحك الفاصوليا والبقوليات الأخرى إحساسا بالشبع وتمدك بالطاقة.



وتقدم بعض النصائح لمرضى السكر قائلة، إنه قد يستطيع المرضى المصابون بداء السكري من النوع الثاني الخاضع للسيطرة بشكل جيد من الصيام، موضحة، إن صيام شهر رمضان قرار فردي تبعا لمستوى المخاطر.

وأوضحت، إنه للحد من خطر نقص السكر في الدم أثناء الصيام، تحدث إلى طبيبك حول التعديلات المطلوبة في: جرعة الأنسولين، توقيت جرعة الأنسولين، نوع الدواء.