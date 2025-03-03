لجنة فنية لمناقشة الجهود والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال التشجير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة بنى سويف ،في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف اجتماعا باللجنة العلمية التي تم تشكيلها،لمتابعة وتنفيذ توصيات ورشة العمل التعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية ،بشأن عدد من الجوانب البيئية (التشجير، قش الأرز، المخلفات).

حضر الاجتماع: الدكتورة أسماء سامي مدير الإدارة العامة لشؤون البية- مقرر اللجنة"، وباقي أعضاء اللجنة من مسؤولى الري، مديرية الزراعة والإدارات الزراعية والإرشاد الزراعي والبساتين بالمديرية، رؤساء الوحدات المحلية ومديري إدارات المشاتل بالوحدات المحلية، والبيئة والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف الري من توفير الاحتياجات المائية، وتحديد الأشجار الخاصة بالاستعاضة لتتناسب مع نوع المياه المستخدمة في الري، بجانب عرض موقف التشجير والأشجار بمركزي ببا والفشن، علاوة على مناقشة بعض الطلبات الخاصة بتنظيم عملية التشجير والتهذيب والتقليم، ومتابعة أعمال صيانة الأشجار، والمتابعة لاستمرار الاستدامة.